Природные катаклизмы в 2024 году: какие события ожидать?

Природные катаклизмы — это неизбежный процесс нашей планеты, который невозможно остановить. Каждый год мы сталкиваемся с различными бедствиями, такими как землетрясения, наводнения, лесные пожары и другие.
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