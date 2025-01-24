Новому главе Соединенных Штатов Дональду Трампу следует прекратить поставки вооружений киевской стороне и позволить Российской Федерации разобраться с тем, что осталось от Украины и режима президента Владимира Зеленского.
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