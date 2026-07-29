Специалист Попков: для женского такси в Москве нужно ликвидировать монополию

Появление женского такси в Москве потребует ликвидации монополии на рынке. Об этом "Москве 24" рассказал председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, комментируя видео москвички, которая предложила ввести женский тариф в такси.