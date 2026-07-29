Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 768 подписчиков

Специалист Попков: для женского такси в Москве нужно ликвидировать монополию

Специалист Попков: для женского такси в Москве нужно ликвидировать монополию

Появление женского такси в Москве потребует ликвидации монополии на рынке. Об этом "Москве 24" рассказал председатель межрегионального профсоюза работников общественного транспорта "Таксист" Андрей Попков, комментируя видео москвички, которая предложила ввести женский тариф в такси.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии