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"Химичить будете у себя дома": В Совбезе ООН Россия сбросила главное ярмо из бесполезных букв

"Химичить будете у себя дома": В Совбезе ООН Россия сбросила главное ярмо из бесполезных букв

Россия сделала важное заявление: на заседании Совета Безопасности ООН первый заместитель постпреда Дмитрий Полянский сказал, что Москва не признаёт легитимность расследований ОЗХО инцидентов в Сирии и отказывается от сотрудничества с работающими там группами.

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