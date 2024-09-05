Курганская область наращивает выпуск стерильных антибиотиков

Фармацевтическая промышленность Курганской области показывает высокие темпы развития. Ведущий производитель антибиотиков в регионе объявил о планах постройки нового логистического центра на территории собственного завода.
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