ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS РУССКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО. БИТВА ЗА КИЕВ НАЧАЛАСЬ Зеленский, будучи в шаге от нелегитимности своей власти, зачищает любые позиции, которые могли бы нанести урон его авторитету.