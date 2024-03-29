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Зеленский, будучи в шаге от нелегитимности своей власти, зачищает любые позиции, которые могли бы нанести урон его авторитету.

Зеленский, будучи в шаге от нелегитимности своей власти, зачищает любые позиции, которые могли бы нанести урон его авторитету.

ФОТО: KAY NIETFELD/DPA/GLOBALLOOKPRESS РУССКИЙ ПРЕДАТЕЛЬ ЗА СПИНОЙ ЗЕЛЕНСКОГО. БИТВА ЗА КИЕВ НАЧАЛАСЬ Зеленский, будучи в шаге от нелегитимности своей власти, зачищает любые позиции, которые могли бы нанести урон его авторитету.

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