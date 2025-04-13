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Петербургский дневник

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Роман Вильфанд сообщил, когда можно менять зимнюю резину на летнюю

Роман Вильфанд сообщил, когда можно менять зимнюю резину на летнюю

Ночные температуры не должны опускать ниже плюс 5-7 градусов хотя бы в течение пяти дней Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, когда же действительно можно будет без опаски перейти с зимних колес на летние.

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