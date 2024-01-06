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Закон, порядок, государство

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«Полицейский Дед Мороз» в Кабардино-Балкарии поздравил детей с Новым годом и напомнил ПДД

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» поздравили детей с Новым годом и напомнили правила дорожной безопасности.

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