«Полицейский Дед Мороз» в Кабардино-Балкарии поздравил детей с Новым годом и напомнил ПДД

В рамках Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз» сотрудники Госавтоинспекции вместе с инспекторами по делам несовершеннолетних межмуниципального отдела МВД России «Баксанский» поздравили детей с Новым годом и напомнили правила дорожной безопасности.
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