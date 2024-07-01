Политика как он...
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Политика как она есть

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  • Петрович
    А что вы хотите от роджерса. Это его писанина.Популизм с запахо...
  • Алексей Белоусов
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  • Аркадий Цыганов
    Н-да! Автор вообще мало что видел и понимает.Популизм с запахо...

Популизм с запахом серы

Популизм с запахом серы

Страшно! Пугалъ!Сейчас набегут хейтеры-ипанашки, но когда это меня останавливало?Поехали.Мне как бы недавно 46 лет исполнилось, и за это время я успел пережить развал Советского Союза, два майдана на украине и несколько попыток госпереворота в России (и Белоруссии).

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Комментарии
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Аркадий Цыганов
Н-да! Автор вообще мало что видел и понимает.
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6 час.
АБ
Алексей Белоусов
Чмо говорливое, сам -то понял, чего нагородил?
Ответить
5 час.
Петрович
А что вы хотите от роджерса. Это его писанина.
Ответить
4 час.

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