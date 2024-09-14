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Число пострадавших русских в ДТП в Египте растёт. Водитель автобуса задержан: Что известно к этому часу?

Число пострадавших русских в ДТП в Египте растёт. Водитель автобуса задержан: Что известно к этому часу?

Автобус, направлявшийся из провинции Южный Синай в Каир, в Египте, попал в ДТП. На момент аварии в салоне находилось почти 50 человек.

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