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RT Russia

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Депутат ГД Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России

Депутат ГД Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям, связанных с угрозой жизни, а мужскую стерилизацию (вазэктомию) полностью исключить из перечня услуг.

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