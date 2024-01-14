Депутат ГД Милонов предложил запретить проведение вазэктомии в России

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил рассмотреть возможность проведения процедуры добровольной стерилизации женщин только по медицинским показаниям, связанных с угрозой жизни, а мужскую стерилизацию (вазэктомию) полностью исключить из перечня услуг.
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