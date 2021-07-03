Анастасия Решетова рассказала о своем переходе в ислам

Фотомодель заявила, что из-за религии полностью отказалась от алкоголя. Анастасия Решетова рассказала о своем переходе в исламРоссийская фотомодель и бывшая девушка Тимати Анастасия Решетова рассказала, почему решила сменить религию и принять ислам.