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Василевский отразил 52 броска из 55 в матче с «Каролиной» и стал 1-й звездой, несмотря на поражение по буллитам

Андрей Василевский отразил 52 броска из 55 в матче с «Каролиной». Россиянин защищал ворота «Тампы» в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Харрикейнс» (3:4 Б) и был признан его первой звездой.

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