Почему русский Харьков сдался нацистам?

Визжал ЦИПСОшный жидёнок спрятавшийся под глупый никнейм (видимо отпиздили тут так качественно что помогло - пришлось спрятать старые никнеймы 🤣)

ИМ

Ильдус Мамлеев

Путин в своё время не оккупировал Харьков только и всего. А теперь отвоевывать его будем.