Политнавигатор Русская весна в Харькове проходила не менее масштабно, чем в Одессе или в Крыму, однако была подавлена Киевом, поскольку местные элиты предали противников Евромайдана.
Почему русский Харьков сдался нацистам?
Комментарии
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Sergiy Che
Визжал ЦИПСОшный жидёнок спрятавшийся под глупый никнейм (видимо отпиздили тут так качественно что помогло - пришлось спрятать старые никнеймы 🤣)
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23 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Путин в своё время не оккупировал Харьков только и всего. А теперь отвоевывать его будем.
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20 час.
Sergiy Che
Путин не Ильдус - не оккупант - освободитель! Но Мамлеевым того не понять....
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19 час.
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