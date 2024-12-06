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Почему русский Харьков сдался нацистам?

Почему русский Харьков сдался нацистам?

Политнавигатор Русская весна в Харькове проходила не менее масштабно, чем в Одессе или в Крыму, однако была подавлена Киевом, поскольку местные элиты предали противников Евромайдана.

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Комментарии
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Sergiy Che
Визжал ЦИПСОшный жидёнок спрятавшийся под глупый никнейм (видимо отпиздили тут так качественно что помогло - пришлось спрятать старые никнеймы 🤣)
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23 час.
ИМ
Ильдус Мамлеев
Путин в своё время не оккупировал Харьков только и всего. А теперь отвоевывать его будем.
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20 час.
Sergiy Che
Путин не Ильдус - не оккупант - освободитель! Но Мамлеевым того не понять....
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19 час.

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