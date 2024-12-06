Акунину пригрозили новым уголовным делом

Писателю Борису Акунину (настоящее имя — Григорий Чхартишвили, признан в РФ иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) грозит новое уголовное дело за уклонение от выполнения обязанностей иноагента.
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