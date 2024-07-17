Право пересдачи ЕГЭ будет действовать в следующих учебных годах

Воспользоваться правом пересдачи одного из предметов ЕГЭ по новым правилам можно будет и в следующих учебных годах, апробация инициативы прошла успешно, сообщил РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
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