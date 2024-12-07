Зеленский заявил о второй партии истребителей F-16, переданных Данией Дания передала Украине вторую партию американских истребителей F-16.
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Зеленский заявил о второй партии истребителей F-16, переданных Данией Дания передала Украине вторую партию американских истребителей F-16.
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