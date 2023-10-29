Японские учёные разработали литиевые батареи без кобальта, обладающие на 60 % большей плотностью хранения энергииКобальт является не только дорогим и относительно редким элементом, но и идеологически токсичным, поскольку при его добыче в Конго, как принято считать, страдают люди.