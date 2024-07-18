Подстанция загорелась в Славянске-на-Кубани. Часть города осталась без света В первой половине дня работу подстанции планируют восстановить, сообщил глава администрации Славянского района Роман Синяговский.
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