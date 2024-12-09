Вокруг метро «Алексеевская» планируют обновить дворы в 2025 году

При благоустройстве квартала на Новоалексеевской улице удалось сохранить характерную старомосковскую атмосферу этих дворов и вместе с тем привнести новый московский стиль и комфорт, что отвечает потребностям разных категорий жителей.
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