«Впервые за 8 лет на границе Крыма и Украины нет напряжённости», - Аксёнов.

Впервые за 8 лет на границе Крыма и Украины нет напряжённости. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.
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