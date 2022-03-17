Телеканал "КРЫМ 24"

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«Впервые за 8 лет на границе Крыма и Украины нет напряжённости», - Аксёнов.

Впервые за 8 лет на границе Крыма и Украины нет напряжённости. Это связано с проведением специальной военной операции на Украине, заявил глава Крыма Сергей Аксёнов.

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