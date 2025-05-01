Провал в переговорах. Никита Михалков объяснил по-русски и по-английски

Вот и попёрло в наш век свободы. Все извращенцы захотели стать элитариями. Типа , если педик иди лесбиянка, значит элитарный. Ну, что ? Разве не так? Вот и повылазили на свет божий из темноты разные каалы-калы и прочие меркельши и макроны. Ужас!

Анатолий, у католиков 50% кардиналов - гомосексуалисты (!), и он и это не скрывают, и всячески пытаются "легализовать свой статус" в обществе, объясняя что такими их создал Бог и это Ему угодно. Отсюда выводы уже делайте сами. Нужна нам вообще такая религия в России? И что католичество нам русским вообще "несёт и предлагает"!

АС

Анатолий Страшко

Ильдус, я давно интересуюсь вопросом разделения христианства на две ветви. Одну - со сплошными педиками и педофилами во главе. Поэтому я и поместил пост с аналогией палаты лордов в Англии Ватикану, с его педерастами во главе. Уж очень такая аналогия хорошо объясняет нынешнее прославление всех педиков Земли, стыдливо обозначенных ЛГБТ. А ведь не догадываются все эти ЛГБТэшники, что их собирают, метят, для очередной, своеобразной , "варфоломеевской" ночи. Так и Гитлер сделал с Рэмом (педерастом тоже) Когда почувствовал, что Рэм опасен для него, точнее для единовластия Гитлера, так и убрал мгновенно. Так сделают и со всей педерастической шпаной. Наверху должны остаться только немногочисленные, настоящие, педрилы! В палате лордов в вымирающей Англии и в Ватикане, разрешившем женится педикам друг на дружке.