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Регионы России

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Успехи новой иммунотерапии: рак станет излечим в ближайшие 3-6 лет

Успехи новой иммунотерапии: рак станет излечим в ближайшие 3-6 лет

Новые методы иммунотерапии позволят победить некоторые виды онкологических заболеваний в ближайшие три-шесть лет, сообщил научный руководитель Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.

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