Генерал ВСУ заявил о шоке Запада из-за действий Зеленского

Запад в настоящее время ошеломлен внутриполитическими действиями украинского президента Владимира Зеленского, в том числе и серьезным намерением уволить главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерия Залужного с занимаемой должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии