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Антифашист

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Песков: Путин дал указание трое суток не бить по Киеву

Песков: Путин дал указание трое суток не бить по Киеву

Президент России Владимир Путин дал указание в течение трех суток не наносить удары по Киеву. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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