В Омской области погиб 10-летний мальчик - на него опрокинулся мотороллер. Ребенок получил тяжелые травмы.
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В Омской области погиб 10-летний мальчик - на него опрокинулся мотороллер. Ребенок получил тяжелые травмы.