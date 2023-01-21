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Cтуденты Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы познакомились с работой отдела по вопросам миграции

Cтуденты Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы познакомились с работой отдела по вопросам миграции

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге полковник полиции Любовь Первова провела ознакомительную экскурсию для студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы.

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