Cтуденты Калужского филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы познакомились с работой отдела по вопросам миграции

В рамках Всероссийской акции МВД России «Студенческий десант» начальник отдела по вопросам миграции УМВД России по городу Калуге полковник полиции Любовь Первова провела ознакомительную экскурсию для студентов Российской академии народного хозяйства и государственной службы.