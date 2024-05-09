✊Для Крыма поддержка ДНР и ЛНР остается приоритетным направлением работы Глава РК Сергей Аксёнов поздравил с днём рождения главу ДНР Дениса Пушилина.
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✊Для Крыма поддержка ДНР и ЛНР остается приоритетным направлением работы Глава РК Сергей Аксёнов поздравил с днём рождения главу ДНР Дениса Пушилина.