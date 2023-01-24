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В США признали виновным мужчину после снимка с ботинком на столе у Пелоси

В США признали виновным мужчину после снимка с ботинком на столе у Пелоси

В Соединённых Штатах Америки присяжные посчитали виновным 62-летнего жителя Арканзаса Ричарда Барнетта, который в процессе штурма Капитолия в январе 2021 года сделал снимок с ботинком на столе в кабинете спикера палаты представителей Нэнси Пелоси.

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