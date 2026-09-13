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Александр Легков забил за «Монреаль» в матче с «Виннипегом» на турнире проспектов. У 22-летнего экс-форварда системы ЦСКА контракт с «Лавалем» из АХЛ

Форвард Александр Легков стал автором единственной шайбы « Монреаля » в матче с « Виннипегом » (1:3) на турнире NHL Prospect Challenge в Гатино.

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