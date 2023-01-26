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Кузьменко без очков впервые за 6 игр: 3 броска, 2 минуты штрафа, «-3» за 17:47 против «Сиэтла»

Форвард «Ванкувера» Андрей Кузьменко не отметился результативными действиями в игре с «Сиэтлом» (1:6).

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