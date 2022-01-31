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Kyodo: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за обострения ситуации вокруг Украины

Kyodo: Борис Джонсон отменил визит в Японию из-за обострения ситуации вокруг Украины

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон отменил запланированный на середину февраля визит в Японию из-за ситуации вокруг Украины.

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