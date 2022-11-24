Врач Бразилии о будущем Неймара на ЧМ-2022: «Пока рано судить. У него растяжение, нога уже опухла»

Дальнейшее участие форварда сборной Бразилии Неймара на ЧМ-2022 под вопросом. Футболист «ПСЖ» получил травму во втором тайме матча с Сербией (2:0) и был заменен.
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