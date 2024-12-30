Жители дома, разбитого обстрелом в Льгове, разъехались по родственникам

Отказались от размещения в пункте временного размещения жители двухэтажного многоквартирного дома, получившего повреждения при обстреле украинскими нацистами, заявил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн 30 декабря в Telegram-канале.
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