В Калуге благоустроят 38 дворов

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, в 2024 году планируется благоустроить дворовые территории на 38 адресахКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, в 2024 году планируется благоустроить дворовые территории на 38 адресах.
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