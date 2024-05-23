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Калужские новости

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В Калуге благоустроят 38 дворов

В Калуге благоустроят 38 дворов

Как сообщает управление городского хозяйства Калуги, в 2024 году планируется благоустроить дворовые территории на 38 адресахКак сообщает управление городского хозяйства Калуги, в 2024 году планируется благоустроить дворовые территории на 38 адресах.

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