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Россияне раскрыли страны с самыми высокими ценами на еду

Россияне раскрыли страны с самыми высокими ценами на еду

Российские туристы стали больше тратить на питание в путешествиях. Страны с самыми высокими ценами на еду они раскрыли в опросе сервиса путешествий «Туту» и сети Rostic's, данные есть в распоряжении «Ленты.

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