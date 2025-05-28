Россияне раскрыли страны с самыми высокими ценами на еду

Российские туристы стали больше тратить на питание в путешествиях. Страны с самыми высокими ценами на еду они раскрыли в опросе сервиса путешествий «Туту» и сети Rostic's, данные есть в распоряжении «Ленты.
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