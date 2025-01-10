США разрешили до 28 июня оказывать нефтесервисные услуги для «Сахалина-2» и КТК

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, в рамках которой разрешается до 28 июня текущего года оказание нефтесервисных услуг для проектов «Сахалин-2», «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) и «Тенгизшевройл».
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