Блог частного и...
Брокерский счет
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Блог частного инвестора

1 подписчик

США разрешили до 28 июня оказывать нефтесервисные услуги для «Сахалина-2» и КТК

США разрешили до 28 июня оказывать нефтесервисные услуги для «Сахалина-2» и КТК

Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) выпустило лицензию, в рамках которой разрешается до 28 июня текущего года оказание нефтесервисных услуг для проектов «Сахалин-2», «Каспийский трубопроводный консорциум» (КТК) и «Тенгизшевройл».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх