СК РФ назвал число уголовных дел по нарушениям при реализации нацпроектов

Более 1,4 тыс. уголовных дел по фактам нарушений при реализации национальных проектов возбудили следователи Следственного комитета РФ в 2024 году, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин 15 января в интервью «Российской газете».
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