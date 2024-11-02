Төнлә Россия төбәкләрендә 24 беспилотник бәреп төшергәннәр

Төнлә һава һөҗүменә каршы оборона чаралары Россия төбәкләрендә 24 беспилотник бәреп төшергән. Россия Саклану министрлыгы хәбәр иткәнчә, Курск өлкәсендә сигез, Брянскида тагын сигез, Орлов өлкәсе территориясендә өч һәм Белгород өлкәсендә ике беспилотник юкка чыгарылган.
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