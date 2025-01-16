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Царьград

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ДТП на Серовском тракте: среди пострадавших трое детей и один взрослый

ДТП на Серовском тракте: среди пострадавших трое детей и один взрослый

ДТП на 156-м километре Серовского тракта в Свердловской области привело к травмам у шести человек, включая троих детей.

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