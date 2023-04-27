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Марочко: российские разведчики обнаружили сотню иностранных наёмников в Харьковской области около границы России

Марочко: российские разведчики обнаружили сотню иностранных наёмников в Харьковской области около границы России

Группа из примерно сотни иностранных наёмников обнаружена российскими разведчиками в одном из населенных пунктов Харьковской области Украины недалеко от границы с Россией.

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