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Бизнес журнал. Урал

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Челябинскую компанию «Бакальское рудоуправление» признали банкротом

Челябинскую компанию «Бакальское рудоуправление» признали банкротом

Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Бакальское рудоуправление» банкротом.Арбитражный суд Челябинской области признал ООО «Бакальское рудоуправление» банкротом.

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