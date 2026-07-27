Путин: Россия хәзерге тарихи этапны лаеклы уза

РФ Президенты Владимир Путин белдергәнчә, Россия хәзерге тарихи этапны лаеклы уза. Бу хакта ул сигезенче чакырылыш Дәүләт Думасының йомгаклау пленар утырышыннан соң депутатлар белән очрашуда әйтте, дип хәбәр итә РИА Новости.
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