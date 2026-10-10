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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Карседо перед игрой с «Крыльями»: «У Литвинова было достаточно времени, чтобы восстановиться, он нам поможет сегодня. Продление Барко – прекрасная новость, самое время показать себя»

Главный тренер « Спартака » Хуан Карседо прокомментировал продление контракта с полузащитником Эсекиэлем Барко перед игрой против « Крыльев Советов ».

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