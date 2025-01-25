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Петербургский дневник

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На российских маркетплейсах появились сувенирные «доллары» с превращением Трампа в Путина

На российских маркетплейсах появились сувенирные «доллары» с превращением Трампа в Путина

Одна банкнота стоит 500 рублей В России начали продавать необычные сувенирные «доллары» с изображением президента США Дональна Трампа, которое под определенным углом превращается в президента России Владимира Путина.

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