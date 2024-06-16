Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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    Только не за шею. И не за ноги. А за посередине!Феликс уже под Мо...
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Операция "Страж процветания" потерпела крах

На фоне очередных попаданий хуситов по различным торговым судам в Красном море (с помощью дронов, ракет и БЭКов) в США скорбно заявили, что "операция Страж Процветания, которая должна была заставить хуситов прекратить атаки на суда связанные с Израилем, потерпела неудачу".

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