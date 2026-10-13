В Барнауле будут судить жителя Новосибирской области за осквернение Мемориала Славы

Какие именно действия совершил обвиняемый, в сообщении СК не уточняется В Барнауле завершили расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Новосибирской области, которого обвиняют в осквернении Мемориала Славы на площади Победы.
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