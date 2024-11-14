Утренние пробки на дорогах Подмосковья оценили в 5 баллов 14 ноября

Загруженность дорог Московской области составила пять баллов утром, в четверг. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе находится более миллиона машин, что немного меньше средних значений прошлого месяца.
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