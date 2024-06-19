Нижегородские спортсмены завоевали первые медали на играх стран БРИКС в Казани

27 видов спорта, около 90 стран-участниц, более 4700 спортсменов, 387 комплектов медалей, 17 задействованных спортивных объектов… Вот уже вторую неделю Казань находится в эпицентре международных спортивных событий.
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