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Врач-онколог Сулиманов опроверг распространенные заблуждения о химиотерапии

Врач-онколог Сулиманов опроверг распространенные заблуждения о химиотерапии

Онколог Магомед Сулиманов в беседе с «Лентой.ру» развеял три главных мифа о химиотерапии. Вопреки распространенному мнению, этот метод не приносит больше вреда, чем пользы: переносимость терапии индивидуальна, а побочные реакции вроде тошноты и слабости врачи успешно контролируют.

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