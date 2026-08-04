Врач-онколог Сулиманов опроверг распространенные заблуждения о химиотерапии

Онколог Магомед Сулиманов в беседе с «Лентой.ру» развеял три главных мифа о химиотерапии. Вопреки распространенному мнению, этот метод не приносит больше вреда, чем пользы: переносимость терапии индивидуальна, а побочные реакции вроде тошноты и слабости врачи успешно контролируют.